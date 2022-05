18-Jähriger bekommt in Kemptener Club Glasflasche auf den Kopf - und macht selbst Ärger

In einer Diskothek in Kempten hat es heute Nacht einen handfesten Streit zwischen zwei jungen Männern gegeben. Einer zog dem anderen eine Flasche über den Kopf.

Die Polizei spricht in ihrer Mitteilung von einer "wechselseitigen handfesten Auseinandersetzung" unter zwei Männern heute Nacht in einer Disko in Kempten.

Im Laufe des Streits dessen schlug der Ältere der beiden, ein 25-Jähriger, seinem 18-jährigen Kontrahenten eine Glasflasche auf den Kopf.

Der Geschädigte verweigerte laut Mitteilung aber jegliche polizeiliche Hilfe und begab sich letztlich selbstständig in ärztliche Behandlung in die Notaufnahme. Dort zeigte er sich aufbrausend und aggressiv, teilen die Beamten mit. Nachdem seine Wunde versorgt war, bekam er deshalb einen Platzverweis für das Klinikum Kempten.

Schlägerei in Disko in Kempten führt zu zwei Anzeigen

Konsequenzen drohen nun beiden: Gegen den 25-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet, den Jüngeren erwartet eine Anzeige wegen einfacher Körperverletzung, so die Polizei Kempten abschließend.

