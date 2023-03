Loch in die Wand geschlagen - Streit zwischen Pärchen in Kempten eskaliert

Wegen eines abgebrochenen Schlüssels kriegen sich ein 19-Jähriger und seine Freundin in Kempten in die Haare. Schlussendlich landen beide im Krankenhaus.

09.03.2023 | Stand: 13:06 Uhr

Ein Streit zwischen einem 19-Jährigen und seiner 24-jährigen Freundin ist am Mittwochabend in Kempten eskaliert. Laut Polizei wurde der 19-Jährige wegen eines abgebrochenen Schlüssels so wütend, dass er mit seiner Faust ein Loch in eine Wand schlug.

19-Jähriger in Kempten boxt vor Wut Loch in eine Wand

Dabei verletzte sich der Mann an der Hand. Seine Freundin versuchte daraufhin aus dem Fenster zu klettern, um nach draußen zu gelangen und Hilfe zu holen. Dabei stürzte sie und schnitt sich an der Hand. Schließlich fand ein Zeuge die beiden Verletzten in der Kemptener Rathausstraße und wählte den Notruf.

Frau klettert aus dem Fenster und stürzt

Das Pärchen kam ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun gegen den 19-Jährigen wegen Sachbeschädigung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

