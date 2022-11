Kempten sucht Quartiere für Flüchtlinge - Werden im Winter Turnhallen belegt?

Die Unterkünfte für Flüchtlinge sind knapp in Kempten - die Zahlen der Neuankömmlinge steigen. Abhilfe könnte es auf dem Gelände der früheren Ari-Kaserne geben.

14.11.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Die Ari-Kaserne auch als Quartier für 380 Flüchtlinge – seit Sommer 2021 liegt das Thema wieder auf dem Tisch. Konkrete Ergebnisse fehlen aber weiterhin. Doch die Zeit drängt, denn auch im Kemptener Rathaus wächst der Druck, mehr Asylsuchende und Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen. Eine Situation, die sich angesichts des bevorstehenden Winters noch verschärfen könnte. „Es ist absehbar und spürbar, dass die Zahlen steigen“, sagt Sozialreferent Thomas Baier-Regnery. Eine neue Belegung von Turnhallen? Selbst das sei nicht auszuschließen. (Hier lesen Sie: "Sozialtourismus"? In Kempten sind bei 863 Ukraine-Flüchtlingen keine konkreten Fälle bekannt)

In Kempten leben aktuell 884 Asylsuchende und 870 Flüchtlinge aus der Ukraine

Baier-Regnery blickt sorgenvoll auf die nächsten Monate. Das Ankerzentrum in Augsburg sei so gut wie voll. Die Regierung habe Landkreise und kreisfreie Städte schon gebeten, weitere Unterkünfte zu schaffen. Aktuell leben demnach in der Stadt 884 Asylsuchende, davon 387 in staatlichen Gemeinschaftsunterkünften und 497 dezentral in Quartieren der Stadt. Dazu kommen 16 Minderjährige ohne Begleitung Erwachsener, für die die Stadt intensive Betreuung samt Vormundschaften gewährleistet. Und neben den Gemeinschaftsunterkünften unterhält die Regierung ein Übergangswohnheim etwa für Spätaussiedler, afghanische Ortskräfte und sogenannte Kontingentflüchtlinge. Dort leben derzeit 105 Menschen.

Oft stellen Eigentümer ihre Immobilien aber nur übergangsweise zur Verfügung, weil sie langfristig andere Pläne haben. Zusätzliches Problem: Viele Quartiere sind bereits durch Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine belegt. Aktuell sind das 870 Menschen in Kempten. Auch hier geht Baier-Regnery von steigenden Zahlen aus; auch hier wurde die Stadt aufgefordert, mehr Kapazität zu schaffen: 100 weitere Plätze wurden kurzfristig erbeten. Das gehe auf die Schnelle nicht, sagt der Sozialreferent. (Das könnte Sie auch interessieren: Hier gibt's kostenloses Essen ohne Bedingungen: Der "Fairteiler“ ist umgezogen)

Kempten wolle aber am Ball bleiben und Unterkünfte schaffen. Baier-Regnery: „Wir sind sehr darauf angewiesen, dass uns Eigentümer Immobilien anbieten, selbst wenn es nur für begrenzte Zeit ist.“

Bürger fragen sich: Warum kommt der Freistaat nicht in die Gänge? Im Rathaus ist von einer "never ending story" die Rede

Mancher fragt sich, warum der Freistaat nicht selbst in die Gänge kommt und das Areal der Ari-Kaserne nutzt. So könnten vielleicht einige frühere Mannschaftsquartiere auch übergangsweise als Unterkunft für Flüchtlinge dienen. Oder der Staat stellt „Raummodule“ (also Wohncontainer) auf. Platz wäre in der Kaserne. Im Rathaus spricht man von einer nicht enden wollenden Geschichte.

Eine Außenstelle des Ankerzentrums Schwaben war in der Kaserne nahe des Berliner Platzes schon vor Jahren im Gespräch. Dann wollte die Stadt an anderer Stelle zwei Flüchtlingsquartiere mit insgesamt 380 Plätzen schaffen, um die Kaserne komplett anders zu nutzen. Seitdem dort aber unter anderem Bundespolizei und Zoll angesiedelt werden sollen, denkt man im Rathaus daran, doch in der „Ari“ Flüchtlinge unterzubringen. (Lesen Sie auch: Bahn erstickt Hoffnungen auf Oberleitungen: Es bleibt bei Dieselabgasen)

2021: "Derzeit findet die Abstimmung über die Nutzung der Ari-Kaserne zwischen den Beteiligten statt"

Fast auf den Tag genau vor einem Jahr erklärten dazu die Regierung von Schwaben und das Innenministerium auf Anfrage unserer Redaktion gleichlautend: „Derzeit findet die Abstimmung über die Nutzung der Ari-Kaserne zwischen den Beteiligten statt. Ein Ergebnis steht noch nicht fest.“

2022: "Die Abstimmungsgespräche zur Nutzung des Areals der ehemaligen Artilleriekaserne sind noch nicht abgeschlossen"

Jetzt, zwölf Monate später, heißt es: „Die Abstimmungsgespräche zur Nutzung des Areals der ehemaligen Artilleriekaserne sind noch nicht abgeschlossen. Flächen für den Nutzungszweck Asyl sind vorgesehen. Der Zeitpunkt einer Inbetriebnahme ist noch unbekannt.“

Vor Kurzem schrieb die Stadt dem Innenministerium, dass sie mehr und mehr an ihre Grenzen komme: Man wolle sich nicht der Verantwortung entziehen, doch den nötigen Kraftakt bei der Flüchtlingsunterbringung könnten Bund, Land und Kommunen nur im Schulterschluss lösen.