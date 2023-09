Unbekannte haben eine Kirche in Kempten mit Graffiti beschmiert. Wer hat etwas beobachtet?

30.09.2023 | Stand: 12:20 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte eine Kirche in der Immenstädter Straße in Kempten mit Graffiti beschmiert. Die Schmierereien befinden sich großflächig an der Außenwand der Kirche. Der Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Bereich, so die Polizei.

Polizei sucht nach Schmierereien an Kirche nach Zeugen

Wer Hinweise zu den Tätern oder der Tat geben kann, soll sich bei der Polizei Kempten unter der Telefonnummer 0831/9909-0 melden.

