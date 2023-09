Unbekannte blenden Hundebesitzer in Kempten mit Laserpointer

Beim abendlichen Spaziergang mit seinem Hund am Residenzplatz in Kempten wird ein 38-Jähriger von Unbekannten geblendet.

31.08.2023 | Stand: 12:02 Uhr

Am Mittwochabend haben Unbekannte einen 38-Jährigen am Residenzplatz in Kempten mit einem Laserpointer geblendet. Aus etwa 15 Meter Entfernung leuchteten sie ihm in die Augen, als er gerade mit seinem Hund spazieren ging, berichtet die Polizei. Der Täter soll Teil einer Gruppe gewesen sein. Eine nähere Beschreibung des Unbekannten gibt es nicht.

Mit Laserpointer in Kempten geblendet: Polizei sucht Zeugen

Der Hundebesitzer wurde bei dem Vorfall nicht verletzt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 0831/9909-0.

Mehr Nachrichten aus Kempten lesen Sie hier.