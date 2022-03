Zwei fremde Männer sprechen Kind in Kempten an - Hinweise gesucht

In Kempten haben zwei unbekannte Männer einen Grundschüler auf seinem Heimweg angesprochen. Die Polizei sucht Zeugen.

09.03.2022 | Stand: 13:17 Uhr

Ein Junge im Grundschulalter wurde am Dienstag gegen 16.45 Uhr auf seinem Heimweg im Bereich der Memminger Straße in Kempten von zwei unbekannten Männern aus einem grauen BMW heraus angesprochen. Wie die Polizei berichtet, ging der Junge nicht auf den Kontaktversuch ein und ging nach Hause. Dort vertraute er sich erst später seiner Mutter an. Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte keine weiteren Erkenntnisse. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0831/99090.

