Unbekannte rauben Taxifahrer in Kempten aus

In Kempten haben Unbekannte einen Taxifahrer in der Nacht unter vorgehaltener Pistole ausgeraubt. Die Polizei ermittelt.

21.05.2022 | Stand: 11:55 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte gegen 1.55 Uhr einen Taxifahrer in Kempten ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilt, lockten sie ihn unter dem Vorwand, ein Taxi zu benötigen, in den Schlößleweg. Dort bedrohten sie ihn mit einer Pistole und raubten seine gesamten Einnahmen in Höhe von 350 Euro.

Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnten die Täter unerkannt entkommen. Der Kriminaldauerdienst Memmingen hat die ersten Ermittlungen vor Ort übernommen. Die weiteren Ermittlungen führt die Kripo Kempten.

