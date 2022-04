Mann im Sekundenschlaf auf Parkbank in Kempten ausgeraubt

Unbekannte Täter haben in Kempten einen 64-Jährigen bestohlen, der auf einer Bank kurz eingeschlafen war. Die Polizei bittet um Hinweise.

27.04.2022 | Stand: 13:23 Uhr

Bereits am 12. April haben Unbekannte einen 64-jährigen Mann auf einer Parkbank in der Burgstraße in Kempten ausgeraubt. Der Mann hatte sich laut Angaben der Polizei zwischen 15 und 16 Uhr auf der Bank aufgehalten. Neben ihm hatte eine Gruppe unbekannter Personen gesessen, mit der sich der Mann zunächst unterhielt.

Mann während Sekundenschlaf bestohlen

Später verfiel der 64-Jährige in einen Sekundenschlaf. Als er wieder aufwachte, bemerkte er den Polizeiangaben zufolge, dass sowohl seine Sitznachbarn als auch sein Handy, das er in der linken Jackentasche hatte, verschwunden waren. Der Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Die Polizei Kempten bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich unter der folgenden Nummer zu melden: (0831) 99090.

