Unbekannter stiehlt Schmuck an der Haustüre - weiterer Fall bekannt

Ein bisher unbekannter Mann klingelt unter einem Vorwand bei Häusern in Kempten und stiehlt Schmuck. Nun wurde ein weiterer Fall bekannt.

07.12.2023 | Stand: 12:59 Uhr

In Kempten hat am Montag ein Haustürbetrüger einen goldenen Anhänger der Bewohner gestohlen. Laut Angaben der Polizei hatte der Mann am Nachmittag an einem Haus im Binzenrieder Weg im Kemptener Stadtteil Ursulasried geklingelt. Er gab vor, Teppiche verschenken zu wollen.

Nun wurde ein zweiter ähnlich gelagerter Fall bekannt. In der Egerlandstraße klingelte ein Mann bei Hausbewohnern und übergab einen Teppich als Geschenk, teilt die Polizei mit. Im weiteren Verlauf entwendete er Ohrschmuck.

So wird der Täter beschrieben

Dunkler Teint

Dunkle Haare, kein Bart

Kräftig

Etwa 1,75 Meter groß

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei Kempten unter 0831/9909-2140 zu melden.

Mehr Nachrichten aus Kempten lesen Sie hier.