Unbekannter stiehlt Schmuck an der Haustüre

Ein bisher unbekannter Mann klingelte unter einem Vorwand bei einem Haus in Kempten und konnte einen goldenen Anhänger stehlen. Die Polizei sucht Zeugen.

05.12.2023 | Stand: 14:08 Uhr

In Kempten hat am Montag ein Haustürbetrüger einen goldenen Anhänger der Bewohner gestohlen. Laut Angaben der Polizei hatte der Mann am Nachmittag an einem Haus im Binzenrieder Weg im Kemptener Stadtteil Ursulasried geklingelt. Er gab vor, Teppiche verschenken zu wollen.

Kempten: Unbekannter stiehlt goldenen Anhänger

Im Verlauf des Gesprächs ließ er sich allerdings den Schmuck der Hausbewohner zeigen und stahl dabei einen goldenen Anhänger. Der Mann soll laut Polizei gepflegt und südländischer Erscheinung sein. Er hatte dunkle Haare, keinen Bart und trug zum Tatzeitpunkt ein dunkles Sakko. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder zu dem bisher unbekannten Mann geben können, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Kempten unter der folgenden Telefonnummer zu melden: 0831 99092140.

