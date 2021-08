Kempten und Bad Dürkheim: „Der Wein ist Symbol unserer Freundschaft“

In kleiner Runde verkosten Vertreter aus Kempten und Bad Dürkheim den Patenwein und feiern 20-jährige Städtepartnerschaft. Das Urteil ist eindeutig.

07.08.2021 | Stand: 18:47 Uhr

„Das Wichtigste: Erst einmal müssen Sie den Wein schwenken.“ Christoph Glogger, Bürgermeister der pfälzischen Stadt Bad Dürkheim, sagt’s und macht’s sogleich vor. Der Weißwein schwappt im Glas von einer zur anderen Seite. „Dann hängt der Pfälzer seine Nase gern weit rein.“ Und wieder: Gesagt, getan. Nun erst gelangt der erste Schluck in den Mund. Ein klassischer Riesling, konstatiert Glogger nach einer Weile. Nicht so fruchtbetont, richtig mineralisch. „Und wenn Sie den Wein am Gaumen zerdrücken, schmecken Sie grünen Apfel.“ (Lesen Sie auch: Stadtsommer Kempten 2021: Programm, Infos und Termine)