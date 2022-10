Hansjörg Lampart aus Kempten sitzt regelmäßig auf dem Sattel. Umweltschutz, Sicherheit und Gesundheit der Radfahrer liegen ihm am Herzen. Was er noch plant.

20.10.2022 | Stand: 12:36 Uhr

Eine Leidenschaft bis ins hohe Alter: das Radfahren. Hansjörg Lampart ist in seinem Leben schon über 250.000 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren, sagt er. Je nach Wetter sei der 79-Jährige einmal in der Woche für eine Tour von bis zu 75 Kilometern unterwegs: „Ich fahre kreuz und quer, von Kimratshofen über Wiggensbach und Leutkirch bis in Richtung Isny ist alles dabei“, sagt der gebürtige Buchloer. (Lesen Sie auch: Auf diese Sportart konzentriert sich Finn Sattler aus Kempten nun)

