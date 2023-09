Manipulierte Motoren und unzulässige Abgasanlagen: Polizei erwischt Tuner in Kempten und Füssen

Bei Tuning-Kontrollen stellte die Polizei in Kempten und Füssen fünf Verstöße fest. Ein Auto-Poser war der Polizei bereits bekannt.

20.09.2023 | Stand: 13:35 Uhr

Bei Tuning-Kontrollen am Dienstagabend hat die Polizei in Kempten und Füssen fünf Fahrzeuge wegen Verstößen aus dem Verkehr gezogen. Laut Polizei müssen alle Fahrer ein Bußgeld zahlen und bei den zuständigen Zulassungsstellen vorsprechen.

Tuning-Kontrolle in Kempten: Tuner bereits bei der Polizei bekannt

Im Stadtbereich Kempten kontrollierten die Beamten ein hochmotorisiertes Auto, an dem der Fahrer eine Vielzahl an technischen Veränderungen vorgenommen hat. Dazu gehörte eine manipulierte Motorsoftware, die auf eine deutliche Leistungssteigerung und eine geänderte Klappensteuerung hinweist.

Außerdem hat der Mann an seinem Auto eine unzulässige Rad-Reifenkombination, einen unzulässiger Heckspoiler und unzulässige Seitenschweller montiert. Der Fahrer ist in der Vergangenheit bereits aufgrund illegaler Umbauten mit der Polizei in Kontakt gekommen. So war das Fahrzeug am Tag der Kontrolle bereits zur Entstempelung ausgeschrieben. Ein Gutachter soll ich das Auto nun zur weiteren Beweissicherung ansehen.

Vier getunte Fahrzeuge in Fischen erwischt

In Füssen stoppten die Beamten vier Fahrzeuge, bei denen die Betriebserlaubnis erloschen war. Ein Fahrer war mit einem Gewindefahrwerk und einer unzulässiger Rad-Reifenkombination unterwegs. Außerdem waren die Spiegelkappen unzulässig, die Abgasklappensteuerung war manipuliert, die Reifen der Hinterachse waren komplett abgefahren und der Termin der Hauptuntersuchung war bereits überschritten.

Ein Fahranfänger war mit einer zu großer Sonnenschutzfolie, verbotenen Spiegelkappen, nicht fest angebrachten Kennzeichen und einer unzulässigen Abgasanlage unterwegs. Die Reifen seines Fahrzeugs unterschritten ebenfalls die Mindestprofiltiefe. Bei zwei weiteren Fahrzeugen waren nicht eingetragene Distanzscheiben angebracht.

