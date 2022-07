Seit 2021 landeten 454 Vermisstenfälle bei der Polizei im Allgäu. Nicht alle tauchen wieder auf. Wann die Polizei die Suche startet – oder auch nie aufnimmt.

06.07.2022 | Stand: 06:03 Uhr

Der damals 55-jährige Skitourengeher verließ an einem Februarmorgen vor zwei Jahren das Oberstdorfer Hotel, in dem er ein Zimmer gemietet hatte. Seitdem kehrte er nicht zurück. Zwar gibt es Hinweise, dass der Mann einen Tag später in den Bergen unterwegs war. Doch dann bleibt der 55-Jährige spurlos verschwunden. Er ist nicht der einzige.

