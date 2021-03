Jetzt führen viele Wege zum Corona-Test - eine Übersicht

Mittlerweile haben die Menschen in Kempten und im Oberallgäu immer mehr Möglichkeiten, sich auf Corona testen zu lassen. Ein Überblick.

24.03.2021 | Stand: 17:02 Uhr

Im Kampf gegen die Pandemie haben die Bürger immer mehr Testmöglichkeiten. Hier ein Überblick:

Wo sich die Menschen in Kempten und Sonthofen auf Corona testen lassen können

PCR- und Schnelltests gibt es in der Ari-Kaserne Kempten und auf dem Marktanger Sonthofen. Dafür muss man sich online anmelden.

Hat jemand keine Möglichkeit zur Online-Anmeldung, kann er Montag bis Freitag von 10 bis 13 Uhr unter 0831/5229 2798 anrufen. Über diese Wege können sich Bürger auch fürs Testzentrum in der Markthalle Kempten (nur Schnelltests) anmelden. Dort darf man laut Rotkreuz-Chef Alexander Schwägerl auch ohne Termin kommen, muss aber eventuell etwas warten.

Termine im Schnelltestzentrum Parktheater Kempten kann man sich online oder unter der Telefonnummer 0831/200 6233 geben lassen.

Diese Apotheken in Kempten bieten Corona-Schnelltests an

Die Apotheken, die Schnelltests anbieten, sind im Internet zu finden. Aktuell dabei sind in Kempten:

Bahnhof Apotheke

Alpin Apotheke am Klinikum,

Rottach Apotheke im Cambomed

Sankt-Anna-Apotheke sowie

In Sonthofen:

Apotheke Scharpf

Adler Apotheke.

Die Terminvereinbarung erfolgt über die jeweilige Apotheke.

Immer mehr Gemeinden im Oberallgäu bieten Corona-Tests vor Ort an

In immer mehr Gemeinden gibt es Tests vor Ort – etwa über die Johanniter in Altusried. Das Rote Kreuz baut aktuell Schnelltest-Standorte in acht Orten auf – darunter Dietmannsried und Altusried

In Waltenhofen geht es ab Freitag los, in Oy-Mittelberg ab nächster Woche Mittwoch. „Allgäu Medical“ betreibt das Waltenhofener Testzentrum in der Mehrzweckhalle in der Plabennecstraße. Es ist vorerst Donnerstag und Freitag von 14 bis 18 Uhr sowie Samstag von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Wer sich dort testen lassen will, muss sich im Internet anmelden.

In Oy-Mittelberg wird geimpft und bald getestet

In Oy-Mittelberg müssen sich die Bürger dagegen nicht vorher anmelden, die Tests sind für sie kostenlos. Die Menschen können sich dort etwas später, nämlich ab 31. März, mittwochs im Foyer des Kurhauses auf Corona testen lassen. Die Schnelltests werden laut Bürgermeister Theo Haslach in Zusammenarbeit mit dem Kreisverband des Roten Kreuzes von 18 bis 19.30 Uhr angeboten.

Zudem wurden laut Haslach am Montag 50 Bürger im Feuerwehrhaus geimpft. Am 14. Juni folge für sie der zweite Termin. Haslach zeigte sich begeistert von der Organisation vor Ort: „Wäre genügend Impfstoff da, könnten wir ganz Oy-Mittelberg innerhalb eines Wochenendes durchimpfen.“

