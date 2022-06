12 Einbrüche in nur zwei Nächten - Kempten und Oberallgäu von Einbruchsreihe betroffen

In nur zwei Nächten hat es in Kempten und Oberallgäu zwölf Einbrüche gegeben. Alle Einbrüche verliefen ähnlich. Ermittler sind auf der Suche nach Zeugen.

24.06.2022 | Stand: 15:21 Uhr

Im Oberallgäu hat es in der Nacht vom 21. auf den 22. Juni und vom 22. auf den 23. Juni insgesamt zwölf Einbrüche in sieben verschiedenen Ortschaften gegeben. Wer hat etwas mitbekommen?

Sulzberg

In Sulzberg hat es in der Nacht vom 21. auf den 22. Juni Einbrüche in vier Firmen im Gewerbepark gegeben. Laut Polizei hebelten die Täter die Fenster auf, brachen Bürotüren und Büromöbel auf und versuchten einen Tresor aufzuhebeln. In einer der Firmen ergatterten die Täter eine geringe Geldsumme. Der entstandene Schaden beläuft sich je Objekt auf 500 bis 2.000 Euro.

Durach

In Durach brachen die Täter ebenfalls in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein. Neben dem Bauhof der Gemeinde brachen die Täter auch in das Seniorenzentrum Am Leitenacker ein, wo sie Bargeld erbeuten konnten. Im Bauhof hebelten die Diebe die Bürofenster auf, wo sie ebenfalls eine geringe Summe an Geld stahlen. Der Schaden beläuft sich beim Seniorenzentrum auf etwa 3.000 Euro und am Bauhof auf 500 Euro.

Betzigau

In Betzigau widmeten sich die Diebe einer Schreinerei in der Gewerbestraße. Auch hier hebelten die Täter in der Nacht auf Mittwoch, den 22. Juni die Fenster auf und erbeuteten wieder eine geringe Summe an Bargeld. Der Schaden durch den Einbruch liegt hier bei etwa 200 Euro.

Kempten

In Kempten brachen die Diebe erfolglos in eine Gaststätte am Bachtelweiher ein, wo sie die Räume nach Bargeld durchsuchten - Erfolglos. Der Schaden beläuft sich auf 300 Euro.

In der Nacht vom 22. auf den 23. Juni schlugen die Täter in Kempten in der Nähe des Bachtelweihers erneut zu. Diesmal war eine Sportanlage das Ziel. Hier entstand ein Schaden von 500 Euro.

Wilpoldsried

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen die Täter durch ein Toilettenfenster in das Rathaus in Wilpoldsried ein. Dort durchsuchten sie die Büroräume wieder nach Bargeld. Auch Möbel und Tresor versuchten die Täter aufzuhebeln. Der Tresor hielt dem Versuch jedoch stand. Die Täter erbeuteten eine geringe Summe an Bargeld. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 3.000 Euro.

Waltenhofen

Ebenfalls in der Nacht vom 22. auf den 23. Juni brachen Täter in eine Weinhandlung im Ahornweg (Lanzen) ein. Auch hier hebelten sie ein Fenster auf und entwendeten eine geringe Geldsumme.

Seifen

In den gleichen Nacht ergaunerten die Täter wieder eine geringe Summe an Bargeld. Diesmal brachen sie durch ein Fenster in ein Gewerbetrieb ein. Der Schaden beträgt hier 500 Euro.

Aufgrund der vorliegenden Fakten geht die Kriminalpolizei Kempten davon aus, dass die Taten wahrscheinlich zusammenhängen. Die Ermittlungen und Spurensicherungen laufen.

