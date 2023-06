Wendemanöver mitten auf der B12: 69-Jähriger verursacht Unfall

Weil er auf der B12 bei Kempten plötzlich wenden wollte, hat ein 69-Jähriger einen Unfall mit insgesamt drei beteiligten Autos verursacht.

Ein 69-jähriger Autofahrer hat durch ein Wendemanöver auf der B12 bei Kempten am Samstagabend einen Unfall verursacht, bei dem er selbst leicht verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilte war der Mann gegen 21.09 Uhr auf der B12 von Kempten in Richtung Kaufbeuren unterwegs.

Kempten: 69-Jähriger will wenden und verursacht Unfall

Im einspurigen Bereich der Straße, wollte er dann mit seinem Auto wenden und zurück in Richtung Kempten fahren. Dafür bremste er fast bis zum Stillstand ab und wendete anschließend. Aus diesem Grund musste der Fahrer im Wagen hinter ihm eine Vollbremsung machen und nach rechts ausweichen. So konnte er einen Zusammenstoß verhindern.

Unfall auf B12: Leichte Verletzung und hoher Sachschaden

Ein 29-Jähriger, der sich ebenfalls in der Kolonne hinter dem 69-Jährigen befand, musste aufgrund der Vollbremsung vor ihm, auf die linke Spur ausweichen und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dabei kollidierte er mit dem wendenden Auto des 69-Jährigen.Bei dem Unfall wurde laut Angaben der Polizei der Unfallverursacher leicht verletzt. An den beiden unbeteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro. Die B12 war aufgrund der Unfallaufnahme zeitweise in beide Richtungen gesperrt.

