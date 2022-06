Zwei Verletzte bei Unfall auf dem Adenauerring in Kempten

Am Dienstag kam es gegen 16.45 Uhr zu einem Unfall auf dem Adenauerring in Kempten. Ein 23-Jähriger fuhr über eine rote Ampel.

29.06.2022 | Stand: 15:05 Uhr

In Kempten hat es am Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr an der Kreuzung Adenauerring/Rottachstraße einen Unfall gegeben. Dabei wurden beide beteiligten Fahrer leicht verletzt, teilt die Polizei mit. Ein 23-jähriger Autofahrer fuhr auf dem Adenauerring in Richtung Klinikum. An der Kreuzung wollte er nach links auf die Rottachstraße abbiegen und übersah dabei eine rote Ampel.

Unfall auf dem Adenauerring in Kempten: Fahrer übersieht rote Ampel

In der Folge stieß er mitten auf der Kreuzung mit einem anderen Auto zusammen. Bei dem Unfall wurden Fahrzeugteile auf das Auto geschleudert, das vor dem abbiegenden Wagen fuhr. An diesem entstanden Kratzer.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Kempten informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Kempten".

An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 15.000 Euro. Bis zur Bergung der beiden Fahrzeuge kam es zu erheblichen Beeinträchtigungen des Verkehrs auf dem Adenauerring.

Mehr Nachrichten aus Kempten lesen Sie hier.

Lesen Sie auch