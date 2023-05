Zwei 19-Jährige flüchten erst vor Polizisten und attackieren sie plötzlich

Um einer Kontrolle zu entkommen, fliehen zwei 19-Jährige in Kempten zu Fuß vor der Polizei. Als die sie einholt, attackieren sie die Beamten. Das hat Folgen.

04.05.2023 | Stand: 13:25 Uhr

Zwei junge Männer haben sich am Mittwochnachmittag in der Bahnhofstraße in Kempten eine Verfolgungsjagd mit zwei Polizisten geliefert und die Beamten schließlich angegriffen. Laut Polizei wurde dabei ein Polizist leicht verletzt.

Die beiden Polizisten wollten die zwei 19-Jährigen kontrollieren, als diese die Flucht ergriffen. Die Beamten holten die Männer nach kurzer Jagd ein und brachten einen der beiden trotz Widerstands zu Boden. Der zweite Mann versuchte daraufhin, den am Boden knienden Beamten ins Gesicht zu treten - traf glücklicherweise aber nur die Schulter.

Vorfall in Kempten: Zwei 19-Jährige flüchten vor Polizei und greifen dann Beamte an

Die Polizisten brachten die Männer auf die Wache und fanden im weiteren Verlauf noch Marihuana bei einem der beiden.

Die zwei 19-Jährigen wurden nun wegen tätlichen Angriffs sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Körperverletzung angezeigt.

