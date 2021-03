Kempten verteilt 25.000 Selbsttests in Schulen und Kitas

Die Stadt Kempten verteilt am Freitag 25.000 Corona-Selbsttests an Lehrer und Erzieher. Diese waren für den Katastrophenfall beschafft worden.

Die Stadt Kempten verteilt an diesem Freitag etwa 25.000 Corona-Selbsttests an Erzieher und Lehrer in den Kemptener Kindertagesstätten und Schulen. Laut Pressemitteilung hat Oberbürgermeister Thomas Kiechle entschieden, aus den kommunalen Selbsttestbeständen, die für den Katastrophenfall beschafft wurden, die notwendige Anzahl an Selbsttests sicherzustellen. Das Amt für Brand- und Katastrophenschutz und das Technische Hilfswerk verteilen diese direkt an die Einrichtungen. Damit sei der Kindertagesstätten- und Schulbetrieb ab Montag „um einen wichtigen Aspekt sicherer“.

„Der Schutz aller Beschäftigten wie auch unserer Kinder in den Kitas und Schulen hat höchste Priorität. Wir füllen die bayerische Teststrategie in Kempten so weit mit Leben, wie wir es mit unseren Mitteln tun können“, sagt Kiechle.

Corona-Selbsttests für mehrere Einrichtungen

Das Bayerische Gesundheitsministerium hatte angekündigt, im Rahmen der bayerischen Teststrategie Selbsttests zur Laienanwendung für sämtliches Personal an Schulen, Staatsinstituten für die Ausbildung von Fach- und Förderlehrern, in schulvorbereitenden Einrichtungen sowie in Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Heilpädagogischen Tagesstätten, kostenlos zur Verfügung zu stellen. Entgegen der Ankündigungen sind bislang noch keine Tests in Kempten angekommen, heißt es von Seiten der Stadtverwaltung.

Aktuell würden vorrangig die bayerischen Kommunen mit den höchsten Inzidenzzahlen mit den angekündigten Selbsttests bedacht. „Die Erzieherinnen und Erzieher in den Kindertagesstätten wie auch die Lehrkräfte an den Kemptener Schulen können jedoch nicht länger warten.“

