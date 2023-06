In Kempten verurteilter Drogendealer in Kiefersfelden geschnappt

Auf der A93 bei Kiefersfelden hat die Bundespolizei einen in Kempten verurteilten Dealer geschnappt. Er soll Drogen an Minderjährige verkauft haben.

26.06.2023 | Stand: 17:17 Uhr

Bei einer Grenzkontrolle auf der A93 bei Kiefersfelden (Oberbayern) hat die Bundespolizei einen Mann geschnappt, der in Kempten wegen Drogenhandels verurteilt wurde. Der Mann muss nun knapp 19 Monate ins Gefängnis, teilen die Beamten mit.

A93 bei Kiefersfelden: Bundespolizei nimmt in Kempten verurteilten Mann fest

Der Mann saß in einem in Italien zugelassenen Reisebus, den die Polizei kontrollierte. Der gesuchte Mann konnte sich zwar mit seinem Reisepass und einer italienischen Aufenthaltserlaubnis ausweisen, doch bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass der 30-Jährige wegen des Verkaufs von Drogen an Minderjährige am Amtsgericht Kempten verurteilt wurde.

Er erhielt eine Freiheitsstrafe von eineinhalb Jahren. Davon seien laut Haftbefehl sowohl der der Festnahmetag Ende 2017 als auch seine 2018 angetretene Untersuchungshaft von 98 Tagen Dauer abzuziehen. Von den verbleibenden fast 15 Monaten Haft kommen allerdings noch vier Monate hinzu, weil der Mann 2018 vom Amtsgericht Kaufbeuren wegen Hausfriedensbruchs verurteilt wurde.

30-Jähriger trat am Montag seine Haft an

Laut Polizei war der 30-Jährige bei der Festnahme unkooperativ. Die Beamten mussten ihn demnach mehrfach auffordern, die Reise zu beenden und ihnen zu folgen. Er wollte sein Reisegepäck nicht aus dem Bus nehmen und den Beamten auch nicht zeigen. Daher mussten alle Reisepassagiere ihr Gepäck aus dem Bus nehmen, bis nur noch das Gepäck des 30-Jährigen übrig blieb. Anschließend konnte der Bus die Fahrt nach München fortsetzen.

Der 30-Jährige wurde nach seiner Festnahme zur Bundespolizei nach Rosenheim und von dort aus am Montagmorgen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Nach seiner 19-monatigen Haftstrafe kommt laut Polizei noch ein Eingriff in seine Geldmittel in Betracht. Das Amtsgericht Kempten hatte angeordnet, dass ihm der Vermögensvorteil in Höhe von 500 Euro, den er durch den Drogenhandel erlangt hatte, zu entziehen sei.

