Während in der Kemptener Bäckerstraße ein Laden eröffnet hat, fehlt ein anderer in der Fischerstraße. Warum eine Apotheke eine Filiale schließt.

29.07.2022 | Stand: 13:41 Uhr

Eine Geschäftsaufgabe, eine Eröffnung und eine Umstrukturierung: Erneut befindet sich die Geschäftswelt in der Kemptener Innenstadt im Wandel. Während die Vom-Fass-Filiale in der Fischerstraße geschlossen hat, eröffnete in der Bäckerstraße ein Outlet für Campingzubehör. Die Burgapotheke in der Kronenstraße strukturiert sich neu. Lesen Sie auch: Gegen die Hitze - Ist Fernkälte ein Modell für Kempten?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.