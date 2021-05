Kempten vor neuen Öffnungen: Dienstag wieder in den Biergarten?

Das Rathaus bereitet alles für eine schnelle Öffnung vor. Ein Notdienst soll Sonntag den Antrag stellen. Das hängt aber von der Corona-Infektionslage ab.

28.05.2021 | Stand: 16:55 Uhr

15 Stunden Sonnenschein könnte es Dienstag geben und die Prognosen sind gut, dass die Kemptener dann wieder in die Biergärten dürfen. Noch ist es zu früh für eine Entscheidung. Aber die Stadtverwaltung hat sich schon Freitag vorbereitet, schnellstmöglich den Startschuss für neue Lockerungen der Corona-Regeln zu geben. Dazu steht am Sonntag ein Notdienst parat, um sofort Öffnungsschritte in München zu beantragen, falls die Infektionszahlen das zulassen. (Hier lesen Sie die Vorgeschichte: Das sagt Kemptens OB zu Schließung nach Pfingsten)