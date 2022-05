Wehmut am letzten Auktionstag in der Allgäuhalle

Bei Landwirten, Stadtbewohnern und Veranstaltern kommen zur letzten Viehauktion in der Allgäuhalle Kempten Nostalgie und Emotionen auf – doch es geht weiter.

12.05.2022 | Stand: 18:36 Uhr

Für die letzte Viehauktion herausgeputzt, stehen die Kühe ordentlich aufgereiht am Futtergang im Stall neben der Allgäuhalle. Zwischen ihnen laufen Kaufinteressierte umher, prüfen die Tiere mit ihrem Blick, die Auktionstafel schon in der Hand. „Vor 30 Jahren habe ich hier selbst meine erste Kuh gekauft“, sagt Landwirt Florian Hierl aus Immenstadt. Für ihn ist die Allgäuhalle nicht nur Marktplatz, sondern ebenso Treffpunkt. So auch heute. Mit Kollegen aus dem ganzen Allgäu spricht er an diesem Vormittag über gemeinsame Erlebnisse, alte Zeiten und über die Zukunft des Viehhandels in der Region.

