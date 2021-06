Kempten will die Vielfalt stärker fördern und dafür eine Charta unterzeichnen

OB Kiechle soll nach Willen des Personalausschusses eine Grundsatzerklärung für die Stadt unterschreiben. Was das mit Angela Merkel zu tun hat.

22.06.2021 | Stand: 05:21 Uhr

Die Hochschule Kempten hat sie bereits unterzeichnet, nun folgt die Stadt: Der Personalausschuss hat einstimmig beschlossen, Oberbürgermeister Thomas Kiechle möge die „Charta der Vielfalt“ unterschreiben – und zudem in die Wege leiten, dass die darin verankerten Absichten umgesetzt werden. Ziel der Grundsatzerklärung ist es, die Vielfalt der Gesellschaft in dem jeweiligen Betrieb – in diesem Fall in der Verwaltung – widerzuspiegeln. Dabei geht es um Alter, Herkunft, Geschlecht und geschlechtliche Identität gleichermaßen wie um körperliche und geistige Fähigkeiten, Religion und Weltanschauung, sexuelle Orientierung sowie soziale Herkunft. Um dies zu erreichen, müssen laut Stadtverwaltung unter anderem die Organisations- und Führungskultur stetig überwacht und Prozesse angepasst werden.