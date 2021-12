Kempten will ein neues Konzept für die Weihnachtsbeleuchtung

Ein Teil der Beleuchtung ist „Schrott“ und konnte heuer nur notdürftig ersetzt werden. Wie ein Event daraus werden soll, das der Stadt Besucher beschert.

„Unsere Ringbogen-Elemente sind Schrott. Da muss dringend etwas passieren“, sagte Niklas Ringeisen, Geschäftsstellenleiter des City-Managements Kempten, während der jüngsten Sitzung des Tourismus-Beirats. Allerdings wollen er und seine Kolleginnen von Kempten Tourismus und dem Kempten Messe und Veranstaltungsbetrieb nicht einfach nur neue Lämpchen kaufen, sondern ein ganz neues Konzept für die Weihnachtsbeleuchtung entwickeln. Die Kosten belaufen sich geschätzt auf 300.000 Euro – aber es gibt Zuschüsse.

Leuchtelemente, die noch gut in Schuss sind, könnten freilich in das neue Konzept übernommen werden, sagte Ringeisen. Mit diesem wolle man die Beleuchtung aber zu einem eigenen Event in der Stadt machen, das über Weihnachten hinaus wirken soll. Ihm schwebt nicht nur eine Weihnachts-, sondern eine Winterbeleuchtung vor, die Aufenthaltsqualität schafft – und „Selfie-Points“ bietet. Der Lichter-Engel, der derzeit an der Freitreppe steht, sei dafür ein gutes Beispiel. (Lesen Sie auch: #seitenweiseanders - So sieht der neue Imagefilm aus Kempten aus)

Verknüpfungen mit Stadtpark und Weihnachtsmarkt in Kempten geplant

Darüber hinaus sollen Verbindungsachsen zum Winterleuchten im Stadtpark oder zum Weihnachtsmarkt geschaffen werden. Licht könne auf diese Weise die Besucher lenken. Das sieht auch Martina Dufner, Geschäftsführerin des Kempten Messe und Veranstaltungsbetriebs so. Denn im nächsten Jahr soll der Weihnachtsmarkt auf den St.-Mang-Platz ausgedehnt werden. Allein, um die Besucher vom Rathausplatz auf den St.-Mang-Platz zu lotsen, brauche es eine intelligente Licht-Lösung. Zudem müsse die Beleuchtung auch den Sicherheitsvorschriften genügen. Stefanie Schmitt, Leiterin von Kempten Tourismus, begrüßt die Pläne ebenso: „Kempten als Winterziel zu stärken, ist mir wichtig.“

Doch nicht nur optisch soll die neue Beleuchtung etwas hermachen, auch die interne Organisation soll verschlankt werden, sagte Ringeisen. Bisher seien Zuständigkeiten und Kosten auf alle drei Einrichtungen verteilt. Künftig soll die Verantwortlichkeit klar geregelt sein. Klären müsse man auch, wer die Kosten für Lagerung, Wartung, Auf- und Abbau übernehme. Die Einzelhändler bewerkstelligten das an ihren Gebäuden und Straßenzügen bisher selbst, da sie bei der Shopping-Frequenz davon profitieren. Ein Modell, das man beibehalten könne.

Konzept soll im März fertig sein

Aktuell erarbeite ein Arbeitskreis eine Auftragsbeschreibung. Mit dieser soll im Januar ein Planungsbüro gefunden werden, dass ein Designkonzept erstellt. Kostenpunkt: etwa 20.000 Euro. Mit dem fertigen Konzept will man im April in die Ausschreibung gehen, um im Sommer mit der Umsetzung starten zu können. Schon im Winter 2022 soll ein Teil fertiggestellt sein. Diese Kosten beziffert Ringeisen mit etwa 260.000 Euro. Noch diese Woche gehe der Förderantrag an die Regierung von Schwaben raus, rechnen dürfe man mit einem Zuschuss von 60 bis 80 Prozent. Für den verbleibenden Eigenanteil seien bereits 100.000 Euro im Haushaltsplan vorgesehen.

Zweiter Bürgermeister Klaus Knoll erkundigte sich nach den jährlichen Kosten: „Ich glaube, dass das ganz schwierig wird für uns.“ Ringeisen entgegnete, dass das noch zu beauftragende Planungsbüro hier einen Weg aufzeigen müsse. Die Wartungskosten für die derzeitige Beleuchtung liegen bei 53.000 Euro.