Kempten will Flüchtlinge aus Moria aufnehmen - und darf nicht

Kommunen bieten mehr Plätze an, als der Bund Flüchtlinge aufnehmen will. Die Lage ist laut Gerd Müller "entsetzlich". Das Angebot aus Kempten steht.

05.01.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Einer Flüchtlingsfamilie aus dem Aufnahmelager in Moria auf Lesbos hätte Kempten gern eine Unterkunft – und damit eine neue Lebensperspektive – geboten. Doch das Angebot der Stadt, Geflüchtete aus dem griechischen Flüchtlingscamp aufzunehmen, hat das bayerische Innenministerium ausgeschlagen. Die Begründung von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann: Aufgrund der Vielzahl der von Kommunen und Organisationen angebotenen Plätze in Wohnungen müsse man auf das Angebot der Stadt nicht zurückgreifen. Oberbürgermeister Thomas Kiechle betont jedoch, an der Bereitschaft festzuhalten, Geflüchtete aus den griechischen Lagern aufzunehmen.