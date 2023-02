Kempten will mehr Sozialpädagogen am Berufsschulzentrum einsetzen - und streicht dafür eine Stelle

Kempten will den Einsatz von Sozialpädagogen am Berufsschulzentrum fördern lassen. Dafür musste die Stadt eine Stelle streichen. Kopfschütteln im Ausschuss.

01.02.2023 | Stand: 14:00 Uhr

Eine Sozialpädagogin in Teilzeit kümmert sich im Moment um die Sorgen und Probleme der 4400 Schülerinnen und Schüler am Berufsschulzentrum in Kempten. Bis März vergangenen Jahres war das anders, zwei Fachkräfte waren bis dato im Einsatz. Abstriche machen mit Konzept, erläutert Thomas Baier-Regnery, Referatsleiter Jugend, Schule und Soziales, im Jugendhilfeausschuss. „Wir müssen einen Schritt zurückgehen, um zwei nach vorne machen zu können.“

Seit etwa 20 Jahren gibt es Jugendsozialarbeit an Schulen in Kempten

Am Ende dieses Prozesses soll eine staatliche Förderung für Jugendsozialarbeit an Berufsschulen in Kempten stehen: zwei weitere halbe Stellen für die Berufsschulen II und III angesiedelt beim Amt für Jugendarbeit. Das Gremium befürwortet diesen Schritt. Die Vorgehensweise sorgt allerdings für Irritation. Dass zunächst Stellen gekürzt werden müssen, um eine Förderung zu erhalten, passe nicht zur von Ministerpräsident Markus Söder angestrebten Schuloffensive, sagt Alexander Haag, Geschäftsführer des Stadtjugendrings. „Auch die Zuschusshöhe des Freistaats ist nicht mehr zeitgemäß.“ Ein Großteil der tatsächlichen Kosten liege auch mit Förderung bei Stadt und Landkreis, die in gleichen Umfang für das Projekt aufkommen, bestätigte Oberbürgermeister Thomas Kiechle.

Kempten ist stolz auf seine Jugendsozialarbeit an Schulen: Vor etwa 20 Jahren in Angriff genommen, sei diese stetig gewachsen, ohne für steigende Kosten bei der Stadt zu sorgen oder an Qualität zu verlieren, sagte Abteilungsleiter Andreas Busse. Von Beginn an sei es das Ziel gewesen, Kinder und Jugendliche in ihrer Persönlichkeit zu fördern und so deren schulischen Erfolge sowie berufliche Integration zu unterstützen. „Dieser Bedarf ist an den beiden Berufsschulen nach wie vor unübersehbar gegeben“, sagte Busse.

Neue Sozialpädagogen sollen zunehmende Probleme von Kemptener Schülern abfangen

Etwa 1400 junge Menschen lernen an der Berufsschule II (kaufmännische und medizinische Berufe), 1000 weitere an der Berufsschule III (Kinder- und Sozialpflege). Die Sorgen, Probleme und Anliegen der Schülerinnen und Schüler seien auch durch die Corona-Pandemie vielschichtiger geworden. Die Erfahrung habe gezeigt, dass die Jugendsozialarbeit, die direkt vor Ort stattfindet, wesentlich zur Eigenverantwortlichkeit und Chancengleichheit junger Menschen beitrage.

„Warum arbeitet die Stadt in diesem Punkt nicht mit einem freien Träger zusammen?“, fragte Andreas Göster von der Kinder- und Jugendhilfe. Die Stadt Kempten ist sowohl Schulträger als auch für die Jugendsozialarbeit an Schulen zuständig. Das habe sich laut Baier-Regnery in der engen Zusammenarbeit bewährt. Mit einstimmigem Beschluss des Jugendhilfeausschusses beantragt die Stadt Kempten die nötigen Stellen bei der Regierung von Schwaben und will sie schnellstmöglich besetzen.