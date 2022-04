Kemptens Squash-Präsident träumt von Platz drei

Gewinnt der 1. SC Kempten die zwei letzten Begegnungen, winkt die beste Platzierung seit der Zugehörigkeit zur Bundesliga. Es gibt jedoch Personalsorgen.

Träumen ist erlaubt, auch wenn die Realisierung dieser mit vielen Fragezeichen versehen und eher unrealistisch ist. Dietmar Jürschik, der Vorsitzende des 1. SC Kempten, würde es nur zu gerne sehen, wenn seine Mannschaft in der Squash-Bundesliga nach dem letzten Doppelspieltag der Saison auf Platz drei stehen würde.

Es wäre die beste Platzierung der Allgäuer seit der Zugehörigkeit zur Bundesliga. Um noch dorthin i zu kommen, vor dem Saisonfinale stehen die Allgäuer in der Gruppe Süd auf Platz fünf unter sieben Vereinen, müssten wohl zwei Siege her. Am Samstag im Heimspiel ab 14 Uhr im Kemptener Oberwang (Big Bowl) geht es gegen das Schlusslicht SC Monopol Frankfurt (7. Platz/2 Punkte) und am Sonntag steht die weite Reise zum Tabellenzweiten Squash Factory Kur Pfalz (2./26) nach Güdingen bei Saarbrücken an.

Für das Vorrücken auf Platz drei spricht, dass es weder für Frankfurt noch für Saar Pfalz um was geht. Die Hessen bleiben Tabellenletzter, egal ob sie in Kempten noch etwas auf die Habenseite bringen oder nicht. Die Saarländer stehen sicher auf Rang zwei, haben die Qualifikation für die Play-offs um die deutsche Meisterschaft sicher und können den Spitzenreiter BW Worms (1./30) nicht mehr einholen. Sie haben nur noch dieses eine Begegnung gegen Kempten zu absolvieren und können damit maximal auf 29 Zähler kommen. Das ist es aber nicht, worüber Jürschik sich seine Gedankenspiele macht.

Ausnahsweise werden Daumen für Königsbrunn gedrückt

„Die Entscheidung fällt in der Partie am Samstag zwischen Königsbrunn und Karlsruhe“, so Jürschik. Wenn die schwäbischen Konkurrenten gegen Karlsruhe verlieren, würden Kempten auch zwei Siege nicht mehr helfen. Dann wäre Karlsruhe (3./16) nicht mehr von Platz drei zu verdrängen. „Es hängt alles davon ab“, so der Vorsitzende. Dass die Allgäuer die SI Stuttgart (4./13) überholen, davon dürfe ausgegangen werden, da diese zu Gast beim Spitzenreiter Worms sind und nur noch diese Partie vor sich haben.

Also dürften Jürschik und sein Team ausnahmsweise mal den alten Rivalen aus Königsbrunn die Daumen drücken; vorausgesetzt, Kempten liefert und bezwingt Frankfurt. Das dürfte allerdings ein hartes Stück Arbeit werden, da das Verletzungspech eine große Rolle bei diesem Vorhaben spielen wird. Kemptens Nummer 1, der spanische Profi Iker Pajares Bernabeu, hat sich am vergangenen Spieltag an der Achillessehne verletzt. „Stand jetzt ist noch nicht sicher, dass er spielen kann“, sagt Jürschik.

Zwei Schweizer treten für Kempten an den Top-Plätzen an

Wenn die Nummer 18 der Weltrangliste ausfällt, werden die Schweizer Brüder Yannick und Luca Wilhelmi an Position 1 und 2 in den Court gehen. Kann Bernabeu spielen, müsste Luca Wilhelmi passen. Jürschiks Aufstellungssorgen gehen aber noch weiter. An Position 4 fällt Martin Mayer aus. Er war für diesen Doppelspieltag nicht eingeplant und hat nun andere Termine. Neuzugang Johannes Thürauf sollte zum Einsatz kommen. Doch dieser laboriert noch an Corona, das er sich vor wenigen Tagen eingefangen hat.

„Für ihn kommt ein Einsatz zu früh. Er ist noch nicht auskuriert“, sagt Jürschik. Zumindest habe Mayer signalisiert, dass er doch am Sonntag aufschlagen könnte. Als Alternativen an Position 4 stünden für den Samstag gegen Frankfurt Kevin Schwentner, Philipp Annandale und Jürgen Martin im Raum. Wer es wird, das dürfte sich äußerst kurzfristig entscheiden. Jürschik ist also mehr als Manager denn als Vorsitzender gefragt. Derart geplagt weiß er nur allzu gut: „Platz drei ist ein hohes Ziel.“