Wo ist Melissa? Polizei sucht nach 17-Jähriger aus Kempten

Die 17-jährige Melissa aus Kempten kam am Freitag nach ihrer Arbeit nicht nach Hause. Nun bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach der Jugendlichen.

21.01.2023 | Stand: 15:51 Uhr

Melissa sollte nach Angaben der Polizei am Freitag nach ihrem Arbeitstag gegen 18 Uhr nach Hause in Kempten zurückkehren. Dies sei jedoch jedoch nicht der Fall gewesen. "Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Situation befindet", heißt es von der Polizei. Die 17-Jährige könnte sich in Kempten oder in der näheren Umgebung aufhalten.

Fahndung nach 17-Jähriger in Kempten: So wird Melissa beschrieben

Mit der folgenden Beschreibung bittet die Polizei jetzt die Öffentlichkeit um Mithilfe: Melissa ist 168 cm groß, schlank, trägt Brille und hat blonde lange Haare, die sie meist zum Pferdeschwanz zusammenbindet. Sie könnte mit einer schwarzen Jacke und einer dunklen Jeans bekleidet sein.

