Die Polizei will am Kemptener Pfeilergraben bauen. Unter der Erde könnten jedoch historische Reste einer Kirche schlummern. Was die Stadtarchäologin dazu sagt.

30.06.2021 | Stand: 16:38 Uhr

Noch stehen Autos auf der Fläche am Pfeilergraben. Dort, wo die Polizei ihren Neubau plant. Doch unter der Erde schlummern womöglich historisch bedeutsame Relikte. Für das Gelände ist ein Bodendenkmal eingetragen.