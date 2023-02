Zeugen hindern betrunkenen Autofahrer in Kempten an der Weiterfahrt

Ein betrunkener Mann sitzt mit zwei Promille in Kempten hinter dem Steuer. Aufmerksame Zeugen hindern ihn an der Weiterfahrt.

02.02.2023 | Stand: 13:42 Uhr

In Kempten haben Zeugen einen betrunkenen Autofahrer an der Weiterfahrt gehindert. Wie die Polizei mitteilt, fiel ihnen der Mann am Mittwochabend auf, als er äußerst unsicher auf ein Tankstellengelände am Schumacherring fuhr. Als er aus seinem Auto ausstieg, sahen sie, dass der Fahrer offensichtlich ziemlich betrunken war.

Die Zeugen im Alter von 24 bis 27 Jahren hinderten den Mann an der Weiterfahrt und riefen die Polizei. Die hinzugerufene Streife machte einen Alkoholtest: Der Fahrer hatte einen Atemalkoholwert von über zwei Promille. Sie nahmen den 40-Jährigen daraufhin mit auf die Dienststelle, um ihm Blut abnehmen zu lassen. Danach durfte er wieder gehen. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

