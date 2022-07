Betrunkener verletzt in Kempten zwei Beamte

In der Nacht auf Dienstag wurden zwei Beamte bei einem Einsatz in Kempten verletzt. Der Täter war betrunken.

26.07.2022 | Stand: 13:35 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag verletzte ein betrunkener 51-Jähriger zwei Polizisten in Kempten. Laut Polizei trafen die Beamten gegen 1 Uhr in einer Spielothek ein, die der Mann auch nach Aufforderung nicht verlassen wollte. Nach einem ausgesprochenen Platzverweis begann der Betrunkene die Polizisten zu beleidigen und weigerte sich weiterhin die Spielothek zu verlassen. Als die Beamten den Mann festnehmen wollten, schubste der 51-Jährige einen der Polizisten gegen ein Metallgitter.

Kempten: Zwei Beamte verletzt

Der Mann konnte anschließend nur mit Kraftaufwand fixiert werden. Anschließend kam er mit auf die Polizeiwache.

Bei dem Einsatz wurden zwei Beamten leicht verletzt. Gegen den Mann laufen nun Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch, Beleidigung, Körperverletzung und Widerstand gegen die Polizisten.

Mehr Nachrichten aus Kempten lesen Sie hier.