Bäckermeister Andreas Speiser setzt Sauerteig unter Strom

Andreas Speisermacht Ausbildung zum Brotsommelier. 300 Aromen soll der Bäckermeister unterscheiden. Für seine Projektarbeit kommen Mikroorganismen auf Spannung.

11.02.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Mit seiner skurril anmutenden Nische hat Andreas Speiser sogar die Experten in der Akademie Deutsches Bäckerhandwerk in Weinheim überrascht: Wie sich Strom auf Sauerteig auswirkt, untersucht er in einer Projektarbeit. Das Ergebnis fließt ein in die Prüfung zum Brotsommelier – einer besonderen Ausbildungsstufe. Aktuell büffelt der Oberallgäuer auf die Tests im April hin.

