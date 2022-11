Butterzöpfe und Apfelküchle

Hermine Altstetter aus Kempten steht um 3 Uhr nachts in der Backstube und verkauft ab 7 Uhr auf dem Markt frische Brote. Jetzt feiert sie ihren 70. Geburtstag.

17.11.2022 | Stand: 10:00 Uhr

Der Steinberg liegt ganz im Südwesten der Stadt Kempten unweit der Vorarlberger Gräber. Auf dem sogenannten Ziegerer-Hof ihrer Familie wuchs Hermine Altstetter auf. Erst hütete sie das Vieh, später wandelte sie die Milchkammer zur Backstube um. Heute steht sie mehrmals in der Woche um drei Uhr auf, schiebt Butterzöpfe und Brote in den Steinbackofen. Anschließend fährt sie auf den Residenzplatz, wo die Kunden früh morgens vor dem Marktstand Schlange stehen. Am Donnerstag feiert die umtriebige Kemptenerin ihren 70. Geburtstag.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.