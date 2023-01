100 Jahre alter Bildstock bei Autounfall beschädigt: Wer trägt die Sanierungskosten?

Das Mauerwerk eines denkmalgeschützten Bauwerks am Schwabelsberger Weiher ist bei einem Autounfall beschädigt worden. Der Verursacher soll in der Pflicht sein.

Der Bildstock in der Kemptener Heiligkreuzer Straße nahe des Schwabelsberger Weihers ist an die 100 Jahre alt und als Denkmal gelistet. Vergangenen Herbst wurde das Bauwerk bei einem Autounfall beschädigt: eine Einfriedung aus Glas zerbrach, das Mauerwerk trug Risse davon, Putz platzte ab. Nun steht die Sanierung an. Aufkommen müsse dafür der Verursacher, sagt die Stadt. Doch der hatte der Polizei eine Unfallflucht gemeldet.

Entgegenkommendes Fahrzeug habe die Kurve geschnitten

Der Fahrer, der den Bildstock mit seinem Auto beschädigt hat, ist laut Polizei von der Straße abgekommen (wir berichteten). Offenbar war ihm ein anderes Fahrzeug in einer Kurve entgegen gekommen und hatte diese geschnitten. Der Fahrer habe ausweichen müssen und war gegen den Bildstock gestoßen. Er alarmierte die Polizei, die ein Strafverfahren wegen Unfallflucht einleitete.

Der Fahrer kann das Auto nicht beschreiben

Doch es hätten sich keine Zeugen gemeldet, sagt Polizeisprecher Dominic Geißler. Kennzeichen und Fahrzeugtyp des entgegenkommenden Autos konnte der Fahrer nicht beschreiben. „Die Ermittlungen werden vermutlich im Sande verlaufen.“

Die Stadt habe sich deshalb an die Versicherung des Verursachers gewandt, sagt Baureferent Tim Koemstedt. „Der Verursacher muss für den Schaden aufkommen.“ Die Polizei hatte diesen auf etwa 5000 Euro geschätzt. Koemstedt geht bei den Sanierungskosten von einer vierstelligen Summe aus. Zunächst müsse geklärt werden, welcher Putz und welche Farben verwendet werden dürfen, um den Bildstock denkmalgerecht wieder herzustellen. Ein Vor-Ort-Termin mit der Denkmalschutz-Behörde habe bereits stattgefunden. Im Anschluss müsse ein Sanierungskonzept erstellt werden. Sobald das steht und die Witterung es zulasse, könnten die Arbeiten beginnen.

Ursprünglich war der Bildstock aus Holz

Bereits im 19. Jahrhundert befand sich laut AZ-Bildchef Ralf Lienert ein Bildstock gegenüber des ehemaligen Schlosses Schwabelsberg an der Heiligkreuzer Straße. Ursprünglich aus Holz errichtet, sei er wegen Baufälligkeit um 1900 abgebrochen und in historisierendem Stil gemauert worden.