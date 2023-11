Kemptener Finanzen: Willkommen in der Schuldenwirtschaft

Auftakt der Haushaltsberatungen: Es gibt ein zähes Ringen ums Geld. Kempten verabschiedet sich von der schwarzen Null. Im Juni blickt ganz Bayern auf die Stadt.

14.11.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Unter anderen Vorzeichen als in den vergangenen Jahren begannen die Beratungen zum Haushalt 2024 der Stadt. "Wir müssen uns zwingen, in Alternativen zu denken", forderte Oberbürgermeister Thomas Kiechle im Finanzausschuss angesichts leerer Kassen. Das wird sich in vielfältiger Weise auch auf die Bürgerinnen und Bürger auswirken. Verschiedene Gebühren wurden zuletzt angehoben, auch über höhere Steuern wird bereits gesprochen. Freiwillige Zuschüsse werden reduziert. 2024 ist dennoch ein weiteres Jahr mit Rekord-Investitionen. Erstmals fließen über 60 Millionen Euro in Schulen, Kitas, Straßenbau. Finanziert zu einem großen Teil über neue Schulden.

