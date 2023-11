Diese Kemptener Firmengeschichte endet nach 100 Jahren

Die Firmengeschichte von Schuh Gensler endet in Kempten nach 100 Jahren. Wie es mit dem Laden weitergehen soll und welche Gründe es dafür gibt.

18.11.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Am 1. Februar 2024 endet in der Rathausstraße 5 eine 100-jährige Firmengeschichte. „Schuh Gensler“ wird mit dem bekannten Schuhhaus „Onkel Hannes“ zusammengelegt. Dafür gibt es zwei Gründe: Die Marktsituation mit dem Onlinehandel und fehlendes Fachpersonal. „Wir sind eines der letzten familiengeführten Schuhfachgeschäfte in der Stadt“, sagt Mitinhaberin Gisela Filser.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.