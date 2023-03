Sie wurden verehrt, verfolgt, verbrannt

Frauen spüren ihren Vorfahrinnen in der Kemptener Geschichte nach. Deren Rolle war häufig beschränkt aufs Gebären, den Haushalt und den Kirchgang. Es gibt aber auch Ausnahmen.

08.03.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Gegenüber den Hübschen kam schnell Neid auf. War die Frau dazu noch intelligent, konnte gar lesen und schreiben, war es um ihren Leumund in früheren Jahrhunderten oft schlecht bestellt. Noch rote Haare dazu, dann ging es manchmal fix zum Richtplatz unweit der Besenkapelle in der Memminger Straße. „Wir können schon froh sein, in unserer Zeit zu leben“, sagt Gleichstellungsbeauftragte Katharina Simon bei einer speziellen Stadtführung im Rahmen der Frauenaktionstage: „Auch, wenn noch viel zu tun bleibt.“

25 Frauen begeben sich auf die Spuren bekannter Kemptenerinnen. Stadtführerin Gabi Fackler nimmt die Gruppe mit zu historischen Plätzen und Persönlichkeiten, die sich von widrigen Umständen nicht entmutigen ließen. Die Runde startet nicht aus Zufall am Hildegardplatz. Der ehemaligen Frau von Karl dem Großen werden im achten Jahrhundert 30 Wundertaten zugeschrieben, sie wird als Heilige verehrt. Mit 26 Jahren stirbt sie nach der Geburt ihres neunten Kindes, berichtet Fackler.

Kinder, Küche, Kirche bestimmten ihren Rhythmus

Der Lebenszyklus von Frauen ist auch Jahrhunderte später noch begrenzt. Vom Vater arrangierte Verehelichungen von 13-Jährigen sind an der Tagesordnung. „Den Haushalt erledigen, Kinder groß ziehen, sonntags in die Kirche“ – so beschreibt Fackler den typischen Lauf des Frauen-Daseins.

Wer aus dem Raster fällt, dem drohen drakonische Strafen. Brandmarken auf den Wangen von Frauen weisen diese beispielsweise als Betrügerinnen aus. Selbst eine Elfjährige wurde als Hexe hingerichtet. 1775 findet der letzte Hexenprozess Deutschlands in Kempten statt. Anna Maria Schwegelin entgeht der Hinrichtung, stirbt aber sechs Jahre nach ihrem Prozess im Kerker.

Vor der Eheschließung schwanger? Das war ein Skandal

Die Sittengesetze sind streng in alten Zeiten. Im katholischen Teil Kemptens werden „Sünderinnen“, die vor ihrer Hochzeit schwanger werden, mit dem Schubkarren durch die Straßen gefahren und von den Nachbarn mit Unrat beworfen. Etwas liberaler geht’s in der evangelischen Reichsstadt zu: „Laternenhochzeiten“ werden für die „gefallenen“ Mädchen und ihre Männer arrangiert, abends, im Schein der Straßenlichter.

Freitreppe, Rathausplatz, Londoner Hof, Schwanengelände sind weitere Stationen auf der abendlichen Runde. Man hört von Bordellen, die für Frauen oft der einzige Ort waren, Geld zu ergattern. Aber auch von erfolgreichen Bäckerinnen und der Bürgermeistersfrau Neubronner, die ihrem Mann gesagt habe, wie zu entscheiden ist. Beim Beginenhaus, in dem sich fromme Frauen um Durchreisende und Kranke kümmerten, wird vielfach der Wunsch laut, dass das Gebäude mit Wurzeln bis im 14. Jahrhundert nur ja nicht verfallen darf.

Weitere Veranstaltungen zu den Frauenaktionstagen finden sich unter www.kempten.de. Die Frauenführung war im Vorfeld so gut gebucht, dass Wiederholungen vorgesehen sind. Auch für Männer spannend.