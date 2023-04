Kemptener Hochschulprofessor zu Rassismus im Alltag: „Wir grenzen uns ständig gegenseitig aus“

Prof. Ulrich Bauer hat über 100 Länder bereist. Er sagt: Rassismus spielt andernorts eine größere Rolle. Und: Hitzige Debatten helfen nicht weiter.

17.04.2023 | Stand: 15:25 Uhr

Herr Prof. Bauer, im Laufe des 20. Jahrhunderts hat Rassismus in verschiedenen Regionen unterschiedliche Rollen gespielt, heißt es in der Ankündigung zu einem Vortrag von Ihnen. Welche Rolle spielt Rassismus aktuell bei uns?

Prof. Ulrich Bauer: Eine viel kleinere als in den meisten anderen Regionen der Welt. Die Idee, Rassismus abzuschaffen, ist eine europäische Idee. In anderen Ländern ist er viel stärker ausgeprägt, da ist er völlig ungebremst. Dass Rassismus von den Europäern erfunden worden wäre, ist zum Beispiel Unfug.

Wie ist Rassismus stattdessen entstanden?

Bauer: Der sogenannte Hautfarben-Rassismus ist ungefähr um 800 entstanden in der Welt der arabischen Sklavenhändler. Jedenfalls reichen arabische, schriftliche Quellen zu dem Thema bis dahin zurück. Die Europäer haben das erst hunderte Jahre später abgekupfert.

Das macht es aber auch nicht besser ...

Bauer: Nein, das macht es nicht besser. Aber auch nicht schlechter. Der Rassismus diente primär als Begründung für die Sklaverei. Die Sklaverei wiederum entwickelte sich mit der Sesshaftigkeit vor 10.000 Jahren. Da fing es an, dass Menschen gesagt haben, das und das gehört mir. Das war erst der Acker, hat sich ausgedehnt auf andere Dinge bis hin zu Menschen. Um das zu begründen, nahm man dann ab etwa dem Jahr 800 die Hautfarbe her – eine Erfindung, um Hierarchien zu erklären.

Obwohl Rassismus bei uns eine andere Rolle spielt als anderswo, ist er doch im Alltag verankert.

Bauer: Ja, in drei Hinsichten, in zwei Fällen davon historisch. Noch heute nutzen wir Vokabular aus der Kolonialzeit und auch aus dem Nationalsozialismus, ohne es zu hinterfragen.

Können Sie ein Beispiel hierfür nennen?

Bauer: Ein Beispiel ist der „Hiwi“. Ich bin kein Begriffspurist – nur weil die Nazis die Worte „Kaffee“ und „Tee“ benutzt haben, können wir sie heute trotzdem verwenden. Aber „Hiwi“ war ein Ausdruck für „minderwertige Menschen“, die man als Kanonenfutter an der Ostfront eingesetzt hat. Das waren Insassen von Gefängnissen oder Konzentrationslagern, Menschen aus anderen Ländern. Das ist also Nazi-Vokabular, das Menschen als minderwertig abwertet.

In welchen beiden weiteren Hinsichten ist Rassismus in unserem Alltag verankert?

Bauer: Aus der kurzen deutschen Kolonialgeschichte sind ebenfalls noch Begriffe in unserer Sprache zu finden. Zum Beispiel der abwertende Ausdruck „wie die Kaffern“, hergeleitet von einem Volk im südlichen Afrika. Und dann ist da der gelegentliche Rassismus der Gegenwart. Wir grenzen uns ständig gegenseitig aus, aber „diskriminieren“ bedeutet zunächst nur, eine Unterscheidung herstellen. Das ist per se nichts Schlimmes.

Und wann wird es problematisch?

Bauer: Wenn ein Teil beginnt, andere aufgrund bestimmter biologischer Eigenschaften zu bewerten. Wenn man zum Beispiel sagt, dass jemand blöd ist, weil er eine weiße Hautfarbe hat. Oder dass jemand stark ist, weil er eine schwarze Hautfarbe hat. Bizarr ist, dass derart zugeschriebene Eigenschaften auf die nächsten Generationen übertragen werden. Aber in unserer Gesellschaft sehe ich diese Art von Ausgrenzung als nicht so dramatisch an wie die Benachteiligung der Frauen. Davon sind viel mehr betroffen – Frauen werden in ihrem Leben ökonomisch und anderweitig diskriminiert. Wir haben also ganz andere Probleme.

Aber das ist doch kein Argument– nur weil es andere Probleme gibt, über Rassismus hinwegzusehen.

Bauer: Nein, da haben Sie natürlich recht. Ich hasse nichts mehr als den „Whataboutismus“ (Anm. d. Red.: Argumentationstechnik, bei der eine Kritik nicht diskutiert, sondern mit einer kritischen Gegenfrage erwidert wird). Man sollte immer auf Rassismus hinweisen. Jeden Tag.

In unserer Gesellschaft toben immer wieder hitzige Debatten um Alltagsrassismus – zum Beispiel wegen Kostümen im Fasching. Bringen die überhaupt etwas oder verhärten sich die Fronten dadurch nicht noch mehr?

Bauer: Die Fronten verhärten sich sicherlich – und zwar ganz unnötig. Wer sich auf derartige Diskussionen einschießt, will sich vielleicht von anderen als „vorbildlich“ abheben. Das ist meist eine Gruppe von Leuten, die bestimmte ungeschriebene Regeln erfüllt. Es gibt viele Regeln, mit deren Beherrschung man sich von anderen als „etwas besseres“ abheben kann: das korrekte Eindecken eines Drei-Gänge-Menüs, eine besonders elegante Kleidung, und so weiter. Oder eben eine besondere Empfindlichkeit. Aber was ich auch beobachte: Diejenigen, die so laut über Alltagsrassismus schimpfen, trifft man nicht unbedingt in der Flüchtlingshilfe, in kirchlichen oder politischen Ehrenämtern an.

Was brächte stattdessen etwas?

Bauer: Nichts. Ich würde mir gewiss auch wünschen, dass sich etwas ändert. Aber das wird es wohl nicht. Menschen sind, wie sie sind: Sie werden sich immer ihrer eigenen Gruppe versichern, indem sie andere ausgrenzen. Das habe ich selbst vielfach in anderen Ländern auch als Opfer von Ausgrenzung erfahren. Das heißt nicht, dass es nicht schlimm ist, jeder Einzelfall ist verletzend. Deswegen versuche ich es mit Gleichmut: freundlich helfen, kein Leid verursachen, respektvoll miteinander umgehen und im konkreten Einzelfall richtig reagieren.

Zur Person:

Prof. Ulrich Bauer hält am Dienstag, 18. April, einen Vortrag zum Thema „Die Geschichte des Rassismus nach 1945“. Beginn ist um 19.30 Uhr im Kulturverein Lollipop in Kempten. Bauer hat Ethnologie und Archäologie, Linguistik, Geschichte; anschließend Germanistik, Deutsch als Fremdsprache und Kulturgeografie studiert. Er lebte 15 Jahre außerhalb Europas. 2010 wurde er für eine Professur für interkulturelle Kommunikation an die Hochschule Kempten berufen.