Kemptener Jazzfrühling: Start mit Freiluftkonzerten in der Stadt

Kemptener Jazzfrühling: Das Festival startet bei Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen mit Open-Air-Konzerten. Vier Bands sorgen für Stimmung.

29.04.2023 | Stand: 19:20 Uhr

Ein Auftakt nach Maß: Lange Zeit war nicht klar, ob das Wetter zur Eröffnung des 38. Kemptener Jazzfrühling mitspielen würde. Doch es passte allen Unkenrufen und Wetter-Apps zum Trotz. Ob Passanten, Musikerinnen oder Veranstalter – am Samstagmittag blickte man oft in zufriedene, entspannte Gesichter.

Bei Temperaturen von knapp 20 Grad im Schatten herrschte auf den Plätzen und in der Fußgängerzone ausgelassene Stimmung. Die Stadt brummte, pardon, jazzte. Und so manches Pärchen bekam bei den munter swingenden und rockigen Titeln spontan Lust auf ein Tänzchen. Bei „All shook up“ von Elvis Presley beispielsweise, das das Kemptener Duo „Blues Trouble“ anstimmte, und auch beim Hit „Valerie“ von Amy Winehouse, mit dem die Kemptener Sängerin Leonie Leuchtenmüller mit der Band „Acoustic Beat Roots“ Zuhörerinnen und Zuhörer anlockte.

Wer mal schnell von der Klostersteige zum Rathausplatz laufen wollte, brauchte Geduld. Denn oft gab es wegen dicht gedrängter Menschenmassen fast kein Durchkommen mehr. Wie so oft war dies unterhalb der Freitreppe so, wo Matthias Heiligensetzer und Thomas Kühling von „Blues Trouble“ mit bluesigen, souligen und rockigen Hits für gute Laune sorgten. Es gab aber auch noch andere Gründe. Denn die Eröffnung des Jazzfrühlings ist für viele alle Jahre wieder auch eine willkommene Möglichkeit, Bekannte und Freunde zu treffen. Denn da begegnet man mitunter Menschen, die man schon länger nicht mehr gesehen hat, und erfährt Neuigkeiten: Der eine hat einen neuen Job, die andere gerade einen Urlaub hinter sich, der einen ist ein kurioser, aber glimpflich abgelaufener Unfall passiert. Es wird also auch viel geratscht zum Jazz, und die Grüppchen behindern mitunter das Durchkommen. Doch das gehört eben auch dazu, zum Jazzfrühling, wie eine zünftige Marching Band: Diesmal spazierte die „Express Brass Band“ aus München durch die Kemptener Innenstadt und sorgte mit schmissigem Sound und witzigen Einlagen für Stimmung. Die gab es auch am Rathausplatz: Das Landes-Jugendjazzorchester Bayern servierte eine prickelnde Mischung aus Swing, Latin-Jazz und Jazzrock. Als Energiebündel entpuppte sich gleich zu Beginn Leiter Harald Rüschenbaum: Immer wieder animierte er das Publikum zum Mitklatschen und Mitmachen. „Nur Mut“, sagte er lachend, als das anfangs noch nicht so recht klappen wollte. Der 67-jährige Marktoberdorfer spornte seine jungen Musikerinnen und Musiker immer wieder an. Ein feiner, unterhaltsamer Auftritt mit vielen Facetten.

„Begegnungen und Freude ist das, was wir brauchen“, sagte Oberbürgermeister Thomas Kiechle bei der Eröffnung auf dem Rathausplatz. Andreas Schütz vom Kleinkunstverein Klecks, der den Jazzfrühling organisiert, stellte die ehrenamtliche Arbeit des Vereins heraus. Gut 50 Mitglieder umfasst der Arbeitskreis Jazzfrühling. Und diese kümmern sich um über 50 Konzerte an 22 Bühnen.

Nach über zwei Stunden verdunkelte sich dann doch noch der Himmel. Doch die Stimmung konnten auch ein paar Regentropfen letztlich nicht trüben. Der 38. Kemptener Jazzfrühling geht noch bis 6. Mai.

Das Programm gibt es online unter www.klecks.de; Karten unter www.dein-ticket.shop