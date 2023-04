Kemptener Jugendkommission startet in Runde zwei - mit vielen neuen Ideen

Seit zwei Jahren setzt sich die Jugendkommission für junge Menschen in Kempten ein. Nun wurde wieder gewählt: Projekt an der Iller bleibt weiter Thema.

14.04.2023 | Stand: 11:27 Uhr

Vor knapp zwei Jahren entstand mit der Jugendkommission in Kempten ein Gremium, das jungen Menschen und ihren Ideen eine Stimme geben soll. Mehr Freiheiten für Feiern an der Iller und ein regelmäßiger Stammtisch waren Themen, die die jungen Vertreterinnen und Vertreter unter anderem beschäftigten. Nun wurde wieder gewählt. Diverser denn je sei die „Juko“, sagt Vorsitzender und Stadtrat Dominik Tartler (Future for Kempten). „Wir haben unterschiedliche Hintergründe, gehen anders an Themen heran. Das ist eine große Chance, aber auch eine ziemliche Herausforderung.“

Wirtschaftsschule ist in Jugendkommission Kempten nicht vertreten

Zwischen 14 und 27 Jahren alt sind die 20 gewählten Mitglieder der Kommission. Sie setzen sich an Schulen, in Vereinen, Verbänden und der offenen Jugendarbeit ein. Erstmals mit dabei sind auch Menschen, die sich unabhängig von einer Institution zur Wahl stellten. „Damit decken wir das komplette Spektrum ab“, sagt Tartler.

Einzig Vertreter der Wirtschaftsschule fehlten, was Tartler bedauere. Vor der Wahl Ende Januar waren Juko-Mitglieder an weiterführenden Schulen in Kempten unterwegs. Tartler sagt: „Wir können aber niemanden zum Mitmachen zwingen und wir wissen auch nicht, was in den Klassen angekommen ist.“ Grundsätzlich sei er aber zufrieden: Anders als 2021 habe es reichlich Kandidatinnen und Kandidaten zur Auswahl gegeben. Außerdem beteiligte sich laut Tartler mit knapp 2500 abgegebenen Stimmen „eine stattliche Zahl an jungen Menschen“.

Podcast, Stadtradeln, Feste an der Iller: Das beschäftigt Jugendkommission Kempten

Bereits nach wenigen Tagen im Amt trafen die Neugewählten beim Forum der Schülermitverantwortung auf Oberbürgermeister Thomas Kiechle. Für das „Monster-Projekt“ unter dem Motto „Wir holen uns die Iller zurück“ habe es auch Gespräche mit ihm gegeben, erzählt Tartler. Zwar fanden im vergangenen Jahr wieder Feste zum Schulabschluss am Flussufer statt, doch langfristig fehlten noch Absprachen mit zahlreichen Ämtern und Gremien. „Da bleiben wir dran. Mehr Freiräume zu schaffen, wo sich Jugendliche unkompliziert draußen treffen können, ist nach wie vor wichtig.“

Noch befinde sich die neugewählte Jugendkommission in der Findungsphase. Kommunales Arbeiten sei für viele Mitglieder eine neue Erfahrung, sagt Tartler. Erfolgserlebnisse gebe es bereits trotzdem: So sei etwa die Idee für einen Podcast entstanden, an konkreten Konzepten werde bereits gearbeitet. Auch beim Stadtradeln will die „Juko“ in diesem Jahr mitwirken und sich wieder bei zahlreichen Veranstaltungen einbringen. Tartler: „Zu solchen Anlässen wollen wir uns auch Feedback von Jugendlichen holen.“ Er sieht die Jugendkommission als Expertengremium und hofft, dass dieses künftig noch mehr eingebunden wird. Tartler sagt: „Fast alle Themen sind auch Jugendthemen.“