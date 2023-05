Kemptener klagt gegen die Sanierung seiner Mietwohnung

Weil er krank ist und Sorge um seinen Besitz hat, will der Kemptener den Umbau seiner Mietwohnung stoppen. Der Richter schlägt eine „kreative Lösung“ vor.

16.05.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Die Sanierung des Mehrfamilienhauses sei dringend notwendig, sagt die zuständige Wohnbaugesellschaft. Ein Mieter allerdings will am liebsten, dass alles so bleibt wie bisher. Der Kemptener hat deswegen gegen den Umbau seiner Mietwohnung geklagt. Richter Robert Kriwanek vermittelte bei dem Termin im Amtsgericht zwischen den Parteien – diese sind am Ende mit seiner „kreativen Lösung“ einverstanden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.