Künstlerin aus Kempten ist 101 Jahre alt: Jetzt stellt Inge Wagner im "Kunstreich" aus

Die 101 Jahre alte Künstlerin Inge Wagner aus Kempten stellt ihre Collagen in der Galerie Kunstreich aus. Sie wirken dynamisch und farblich fein abgestimmt.

Von Harald Holstein

18.04.2023 | Stand: 06:15 Uhr

Der Besuch eines Kunstmuseums in Zürich im Jahr 1976 war für Inge Wagner ein Erweckungserlebnis. Dort lernte die gebürtige Berlinerin die Technik der Collage kennen, die sie auch heute noch, mit 101 Jahren, intensiv praktiziert. Sie war damals sofort fasziniert. Noch am Abend nach dem Museumsbesuch habe sie sich hingesetzt und ihre erste Collage macht, erzählt Gerd Jesch. Der Sohn aus erster Ehe ist zusammen mit Wagners Urenkel Henrik aus Berlin angereist, um die Ausstellung von Inge Wagner in der Galerie Kunstreich zu sehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.