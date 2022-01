Physiotherapeut Boris Wittmann betreut in Peking Skeleton-Fahrer aus Österreich und Lettland. Wer weiß, was den Kemptener im Zeichen von Corona dort erwartet.

30.01.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Die Koffer sind gepackt. Die große Reise zu den Olympischen Winterspielen in Peking vom 4. bis 20. Februar hat begonnen. Boris Wittmann war schon oft auf Reisen, wenn es darum ging, Sportler als Physiotherapeut zu betreuen. Er war bei Olympia 2010 in Vancouver und bei Olympia 2014 in Sotschi.