Vier Tipps für ein Faschingskostüm in letzter Minute

Zeliha Durmusheva ist Schneiderin aus Leidenschaft. Sie gibt Ratschläge, wie sich Kemptener und Kemptenerinnen auf die Schnelle verwandeln können.

13.02.2023 | Stand: 17:07 Uhr

Noch ist es nicht zu spät, Nadel, Faden, Schere und Kleber für das selbst gemachte Faschingskostüm zu zücken. Zeliha Durmusheva führt seit 2016 eine Änderungsschneiderei in Kempten. An Ideen, wie man in letzter Minute noch zu einem Kostüm kommt, mangelt es ihr nicht. Für die nötigen Materialien lohne sich der Gang auf den Dachboden oder in den Keller. Omas Knopfkiste sei ebenso eine bewährte Anlaufstelle, um Kostüme aufzuwerten. „Selbst nähen ist günstiger und lustiger“, sagt Durmusheva.

Was sich statt Tierfell bei Fred Feuerstein eignet

Ein großes altes Handtuch hat wohl so mancher übrig. Daraus lasse sich ein Kostüm zur steinzeitlichen Zeichentrickfigur Fred Feuerstein schneidern. Ein orangefarbenes Badetuch passe ideal, alternativ könne ein anderes mit Textilfarbe aus dem Drogeriemarkt eingefärbt werden. Liegen die Ecken des Handtuches der Breite nach aufeinander, müsse an der geschlossenen Kante ein Halbmond für Kopf und eine Schulter ausgeschnitten werden. Etwas Stoff sollte hierbei für den einseitigen Träger des Kleides übrig bleiben. „Der Träger kann auch gebunden werden, unten am Kleid kann man zusätzlich noch Spitzen ausschneiden“, sagt sie.

Zusammengehalten wird das Kleid dann von einem Gürtel, wer will, näht die Seiten noch zusammen. „Am besten immer zweimal darüber nähen“, sagt die Expertin. Aus weiterem übrigen Stoff können Fleckerl aufgenäht werden.

Wenig zu nähen beim Super Mario Kostüm

Die 42-Jährige ist ein Fan des Videospiels Mario Kart. „Das Kostüm ist sehr einfach zu machen“, sagt sie. Eine Latzhose, zwei gelbe Knöpfe, ein rotes Oberteil und eine rote Mütze, mehr brauche es nicht. Handwerklich müssten nur die zwei Knöpfe an die Träger der Hose angenäht werden. „Wer noch nie einen Knopf angenäht hat, kann auch kleben“, sagt sie.

Generell rät die Schneiderin: „Beim Nähen lieber einen zu langen als einen zu kurzen Faden verwenden, um die 50 Zentimeter sollte er für Anfänger haben.“

Fransen sind hipp - Durmusheva weiß, wie sie gelingen

Ein Hippie-Kostüm mache man am besten durch Fransen aus Jersey-Stoff. „Der rollt sich durch das Elastan schön ein“, sagt die 42-Jährige. In kleinen Abständen sollte etwa 15 Zentimeter tief in den Stoff eingeschnitten werden. Das könne sowohl bei Ärmeln eines Oberteils als auch bei den Hosenbeinen gemacht werden. Verzieren lässt sich die Verkleidung mit bunten Blüten aus Stoffresten.

Tierohren aus alten Schuhen

Für Tierkostüme lassen sich Ohren aus der Zunge alter Lederschuhe machen. „Einfach rausschneiden und an die Kapuze annähen oder an einen Haarreif kleben“ sagt Durmusheva. Glitzerspray, Textilstifte, Federn oder auch Pailletten helfen zudem beim Feinschliff jedes Kostüms.