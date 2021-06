Investoren halten sich zu einem Baubeginn bedeckt, Corona habe den Terminplan durcheinander gebracht. OB Kiechle: „Die Stadt hat alle Hausaufgaben gemacht.“

12.06.2021 | Stand: 15:12 Uhr

Die Menschen sind wieder mehr unterwegs, freuen sich an vielen Stellen der Stadt über neues Leben und das, was sich im Zentrum positiv entwickelt. Ein Ort des Anstoßes ist den Kemptenern freilich erhalten geblieben – das Große Loch. Die Bürger halten mit ihrer Kritik nicht hinterm Berg: „Unglaublich“, „eine Schande“, der schlechte Witz der Stadt“ bekommt die Lokalredaktion in vielen Reaktionen zu hören und zu lesen. Echten Fortschritt gibt es indes nicht auf der Skandalbaustelle.