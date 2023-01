Hohe Auszeichnung für Kemptener CSU-Stadtrat Josef Mayr

Josef Mayr erhäkt das Bundesverdienstkreuz am Bande. Sozialminisiterin lobt politisches wie kirchliches Engagement. Er ist auch Motor des Hospizvereins.

12.01.2023 | Stand: 17:14 Uhr

Hohe Ehre für CSU-Stadtrat Josef Mayr: In München bekam er am Donnerstag das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. „Sie haben sich vielfältige ehrenamtliche Verdienste zum Wohle der Allgemeinheit erworben“, sagte Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf in ihrer Laudatio.

Sie beschrieb Mayr als „Kommunalpolitiker mit Leib und Seele“. Seit 1978 gehört der gebürtige Kemptener dem Stadtrat an. Dort habe er von Anfang an Verantwortung übernommen. Später übernahm er den Vorsitz der CSU-Stadtratsfraktion und die Ämter des Zweiten beziehungsweise Dritten Bürgermeisters.

Auch für die Erweiterung des Hospizes machte sich Mayr stark

Darüber hinaus engagiert sich Mayr im sozialen Bereich. Seit 2011 hat er als Vorsitzender des Hospizvereins Kempten Oberallgäu die Arbeit für schwerstkranke Menschen gefördert. Seiner unermüdlichen Werbung für den Hospizgedanken sei es auch zu verdanken, dass die Erweiterung des Gebäudes vorangetrieben wurde.

Für die Kirche immer ein offenes Ohr

Zudem hat sich Mayr auch im kirchlichen Bereich zahlreiche Verdienste erworben. Er war 15 Jahre lang Pfarrgemeinderats-Vorsitzender und ist seit 1994 als Gründungsvorsitzender des Fördervereins der katholischen Filialkirchen Ursulasried und Leubas tätig. Als Lektor sowie als Initiator der Leuterschach-Wallfahrt ist er ebenfalls aktiv.

Der Beauftragte des Stadtrats für Senioren erinnerte in einem Interview nach seinem 70. Geburtstag an einen Leitspruch seiner Großmutter: „Nur, wenn’s denen um dich herum gut geht, geht’s dir auch selber gut.“