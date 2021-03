Kemptener Stadtweiher bekommt einen neuen Mönch

Ablassbauwerk soll künftig erlauben, den Wasserstand am beliebten Ausflugsziel im Kemptener Westen zu regeln. Warum erst nächsten Winter Schlamm entnommen wird.

Der in die Jahre gekommene Grundablass am Stadtweiher wird saniert. Bisher war es nicht möglich, den Wasserstand zu regeln. Mit einem sogenannten Mönch kann dies künftig gesteuert werden. Gleichzeitig wird die Ökologie im anschließenden Bachlauf verbessert, indem weniger Sediment in den Bach gelangt.

Zum Ablassbauwerk stellen Techniker eine Zufahrt her. Sie wird mit Baumstämmen und Wasserbausteinen befestigt und später auch für Revisionsarbeiten genutzt. Anschließend wird der Mönch aus Betonfertigteilen aufgebaut. Die Arbeiten dauern bis Ende März, berichtet die Verwaltung, die Kosten liegen bei 95.000 Euro.

Wenn's heiß wird, entstehen Faulgase

Anschließend wird der Stadtweiher wieder aufgestaut. In der nächsten Wintersaison wird der Weiher teilweise entschlammt, vor allem in den Flachwasserzonen der Randbereiche. Dort entstehen an heißen Sommertagen Faulgase, die die Wasserqualität verschlechtern. Parallel zu den jetzigen Arbeiten sei dies nicht möglich: Schlammmengen und die Entsorgung müssen erst noch untersucht werden, eine naturschutzfachliche Bewertung steht noch aus. Wenn es so weit ist, tritt der Mönch in Funktion: Er regelt den Abfluss so, dass nicht der ganze Weiher abgelassen werden muss.

