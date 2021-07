Kemptener Studierende forschen weiter an autonomer Kehrmaschine „Kehrstin“

Studierende der Hochschule Kempten forschen auch im nächsten Semester weiter an ihrer autonomen Kehrmaschine. Was sich dadurch für die Stadt verändern könnte.

22.07.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Von der virtuellen Welt in die Realität – Studierende der Hochschule Kempten forschen seit mehreren Semestern an einer autonomen Kehrmaschine. Im Mai präsentierten sie ihre Ergebnisse im Kemptener Bauhof (wir berichteten: Hält „Kehrstin“ bald die Stadt sauber? Studierende aus Kempten forschen an autonomer Kehrmaschine). Ihr Versuchsfahrzeug „Kehrstin“ soll den Fahrern in Zukunft die Arbeit erleichtern und beispielsweise den Schmutz der Straße energieeffizienter in die Maschine bringen.

Besondere Frontscheibe zeigt Fahrer der Kehrmaschine Gefahren im Kemptener Verkehr

Professor Stefan-Alexander Schneider, der seit 2014 als Professor für Fahrerassistenzsysteme und autonomes Fahren in Kempten tätig ist, sagte zum Abschluss des Semesters: „Die Sommerpause wird genutzt, um die gewonnen Fortschritte untereinander abzustimmen, damit die nächste Welle an Studierenden darauf aufsetzen kann.“ Besonders herausragend sei unter anderem der Einsatz eines Luminos Glases der Firma Sekisui aus Japan als Frontscheibe. Hier werden dem Fahrer der Kehrmaschine künftig Verkehrsschilder oder Gefahrenquellen wie Fußgänger angezeigt.

Forschungsarbeit an "Kehrstin" geht an der Hochschule Kempten weiter

Im nächsten Schritt will Schneider in Zusammenarbeit mit der Stadt Kempten den Zustand der Straßen und Gehwege erfassen – und so Wartungs- und Reinigungsarbeiten mit in die Forschung einbeziehen. Die Studierenden danken der Stadt und dem Betriebshof für die Unterstützung.

Bilderstrecke

Studierende aus Kempten entwickeln autonome Kehrmaschine

1 von 7 Auf dem Bauhof Kempten präsentierten 30 Studierende des Masterstudiengangs Fahrerassistenzsysteme der Hochschule Kempten am Donnerstag eine automatisierte Kehrmaschine. An ihrem Versuchsfahrzeug "Kehrstin" probieren sie sich aus und entwickeln die Maschine nach und nach weiter. Bild: Matthias Becker Auf dem Bauhof Kempten präsentierten 30 Studierende des Masterstudiengangs Fahrerassistenzsysteme der Hochschule Kempten am Donnerstag eine automatisierte Kehrmaschine. An ihrem Versuchsfahrzeug "Kehrstin" probieren sie sich aus und entwickeln die Maschine nach und nach weiter. Bild: Matthias Becker 2 von 7 Wichtiger Bestandteil der Forschung an der Kehrmaschine sind virtuelle Simulationen. Hier führen die Studierenden Testfahrten durch den "digitalen Zwilling" der Stadt durch und erproben verschiedenen Szenarien. Auch Verkehrsschilder, Regentropfen und Schmutz auf den Straßen gibt es in der virtuellen Welt. Bild: Matthias Becker Wichtiger Bestandteil der Forschung an der Kehrmaschine sind virtuelle Simulationen. Hier führen die Studierenden Testfahrten durch den "digitalen Zwilling" der Stadt durch und erproben verschiedenen Szenarien. Auch Verkehrsschilder, Regentropfen und Schmutz auf den Straßen gibt es in der virtuellen Welt. Bild: Matthias Becker 3 von 7 Radare wie diese sind bereits serienmäßig an vielen Autos verbaut, um beispielsweise Objekte im toten Winkel zu erkennen. Sie senden elektromagnetische Wellen aus, die von Objekten reflektiert und wieder zurückgesendet werden. Nach Parametern wie Größe oder Geschwindigkeit können so mögliche Gefahren erkannt werden. Bild: Matthias Becker Radare wie diese sind bereits serienmäßig an vielen Autos verbaut, um beispielsweise Objekte im toten Winkel zu erkennen. Sie senden elektromagnetische Wellen aus, die von Objekten reflektiert und wieder zurückgesendet werden. Nach Parametern wie Größe oder Geschwindigkeit können so mögliche Gefahren erkannt werden. Bild: Matthias Becker 4 von 7 An der Kehrmaschine, die sich noch in der Entwicklung befindet, sind bereits Radare und Kameras eingebaut, die Informationen an den Fahrer senden. Am Ende des Projekts soll die Maschine soweit automatisiert fahren, dass ein Bauhofmitarbeiter nur noch in Gefahrensituationen eingreifen müsste. Bild: Matthias Becker An der Kehrmaschine, die sich noch in der Entwicklung befindet, sind bereits Radare und Kameras eingebaut, die Informationen an den Fahrer senden. Am Ende des Projekts soll die Maschine soweit automatisiert fahren, dass ein Bauhofmitarbeiter nur noch in Gefahrensituationen eingreifen müsste. Bild: Matthias Becker 5 von 7 Hindernisse wie diese Mülltonne mit Refelektor sind Teil der Versuche, die die Studierenden am Kemptener Bauhof durchführen. So prüfen sie, ob die Kehrmaschine auch in der Realität Objekte erkennt und als mögliche Gefahrenquellen herausfiltert. Bild: Matthias Becker Hindernisse wie diese Mülltonne mit Refelektor sind Teil der Versuche, die die Studierenden am Kemptener Bauhof durchführen. So prüfen sie, ob die Kehrmaschine auch in der Realität Objekte erkennt und als mögliche Gefahrenquellen herausfiltert. Bild: Matthias Becker 6 von 7 Noch blickt man ganz gewöhnlich aus dem Inneren der Kehrmaschine auf die Straße. Im September wird die Frontscheibe durch eine lumineszierend Scheibe mit einer Phosphor-Schicht ersetzt. Gefahren, die zuvor von Radaren entdeckt wurden, werden dann auf das Glas projiziert und warnen den Fahrer. Bild: Matthias Becker Noch blickt man ganz gewöhnlich aus dem Inneren der Kehrmaschine auf die Straße. Im September wird die Frontscheibe durch eine lumineszierend Scheibe mit einer Phosphor-Schicht ersetzt. Gefahren, die zuvor von Radaren entdeckt wurden, werden dann auf das Glas projiziert und warnen den Fahrer. Bild: Matthias Becker 7 von 7 Seit März 2020 arbeiten Studierende der Hochschule Kempten an der Entwicklung einer autonomen Kehrmaschine. Für Technik, Maschinen und Forschung werden laut Professor Stefan-Alexander Schneider am Ende zwei bis drei Millionen Euro nötig sein, um das Projekt vollständig umzusetzen. Bild: Matthias Becker Seit März 2020 arbeiten Studierende der Hochschule Kempten an der Entwicklung einer autonomen Kehrmaschine. Für Technik, Maschinen und Forschung werden laut Professor Stefan-Alexander Schneider am Ende zwei bis drei Millionen Euro nötig sein, um das Projekt vollständig umzusetzen. Bild: Matthias Becker 1 von 7 Auf dem Bauhof Kempten präsentierten 30 Studierende des Masterstudiengangs Fahrerassistenzsysteme der Hochschule Kempten am Donnerstag eine automatisierte Kehrmaschine. An ihrem Versuchsfahrzeug "Kehrstin" probieren sie sich aus und entwickeln die Maschine nach und nach weiter. Bild: Matthias Becker Auf dem Bauhof Kempten präsentierten 30 Studierende des Masterstudiengangs Fahrerassistenzsysteme der Hochschule Kempten am Donnerstag eine automatisierte Kehrmaschine. An ihrem Versuchsfahrzeug "Kehrstin" probieren sie sich aus und entwickeln die Maschine nach und nach weiter. Bild: Matthias Becker

Lesen Sie auch: Kempten wird Modellstadt - enormer Schub für die Smart City